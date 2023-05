Gabriele Gallani, morto ad Amsterdam a 24 anni: chi era la vittima e le indagini

Reggio Emilia, 22 maggio 2023 – Indagini in corso in Olanda sulla drammatica fine del 24enne Gabriele Gallani, morto nella notte tra venerdì e sabato dopo essere caduto in un canale ad Amsterdam. Gallani abita a Neviano degli Arduini (Parma) e ha fatto parte per tre anni nella Tricolore Reggiana, nei Giovanissimi e Allievi. E’ rimasto vittima di una caduta mentre era in vacanza con alcuni amici. I soccorsi sono stati inutili, il giovane è spirato in ospedale. Il ritorno del corpo in Italia è atteso in tempi brevi.

«Ho giocato con Gabriele da quando avevamo cinque anni fino all’anno scorso - racconta Giovanni Avanzini, suo grande amico, di Traversetolo -. Insieme ci eravamo spostati alla Tricolore Reggiana. Era un ragazzo d’oro, non ho mai conosciuto una persona così. Mi è sempre stato vicino, anche quando ho perso il mio papà lui era con me e ha saputo starmi accanto nei modi giusti. Era una persona buona e genuina".

Gabriele Gallani , laureato in ingegneria gestionale, stava iniziando un promettente tirocinio alla Lamborghini e stava valutando di trasferirsi a Bologna. "Avevo giocato due anni a Parma e avevo conosciuto Sergio Tavaglione, da lì è nata la decisione di andare alla Tricolore Reggiana e Gabriele è venuto con me. Eravamo molto amici, abbiamo fatto vacanze e campi estivi insieme - spiega Avanzini -. Quello che è successo in Olanda è inspiegabile. Era un ragazzo maturo, è sempre stato il capitano delle sue squadre, era il mio capitano, sapeva farsi rispettare e benvolere con i valori che trasmetteva, Ieri (sabato, ndr) ci siamo ritrovati con la squadra dell’anno scorso, il Team Traversetolo, ed eravamo disperati. Era un ragazzo troppo buono per questo mondo".

La famiglia di Gallani gestisce un importante mobilificio. Il fratello Fabio prosegue l’attività in quel settore, Gabriele aveva puntato su ingegneria. "Ha giocato con noi otto anni fa, due campionati Giovanissimi e due Allievi Era centrale difensivo, molto bravo", spiega l’allenatore della Tricolore Reggiana, Mario Tavaglione. La foto di copertina della pagina facebook di Gallani è proprio la formazione giovanile reggiana.

«Sono vent’anni che sono alla Tricolore - prosegue Tavaglione -, ho visto passare circa 200 ragazzi all’anno, ma posso dire che questo ragazzo era speciale. Veniva da Neviano e quando si presentò la prima volta dal punto di vista tecnico l’avrei preso subito, ma a malincuore gli dissi che lasciavamo a lui la decisione se restare, vista la distanza. Fece una riflessione e dopo un giorno disse che veniva: da allora non mancò un allenamento, aveva preso un impegno e lo seppe mantenere".