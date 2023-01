Reggio Emilia, Gabriele Persano morto a 15 anni: era in attesa di trapianto di cuore

Gabriele Persano allo stadio con la maglia del Sassuolo

Bagnolo (Reggio Emilia), 17 gennaio 2023 – Sognava di diventare un bravo chef, era appassionato di sport, amava il calcio e il mondo dei videogiochi. Ma un destino crudele lo ha portato via a soli 15 anni di età a causa di una patologia cardiaca che gli era stata diagnosticata già alla nascita.

Gabriele Persano, che abitava a Bagnolo, era ricoverato da alcune settimane al Sant’Orsola di Bologna a causa di complicanze cliniche provocate da una polmonite.

L’ultima operazione

"Gabriele – racconta il padre Salvatore Persano, dipendente alla Alubel di Bagnolo – era ricoverato da fine novembre. A inizio gennaio era stato sottoposto a intervento chirurgico al cuore per cercare di far fronte a un aggravamento delle sue condizioni. Il prof. Gaetano Gargiulo, che lo aveva operato già pochi giorni dopo la nascita, ha condotto pure l’ultima operazione, nell’estremo tentativo di salvarlo. Ma ogni sforzo è stato inutile".

Gabriele era da un paio d’anni in lista d’attesa per un trapianto di cuore. Ma in questo tempo non si era trovato un organo compatibile con il suo organismo.

Gabriele aveva frequentato le scuole elementari e medie a Bagnolo, poi il Convitto Corso a Correggio. Era al secondo anno.

La passione per la cucina

"Ha una zia che in Salento, la nostra terra d’origine, gestisce un ristorante. Gabriele si era subito appassionato alla cucina. Voleva diventare uno chef", confida papà Salvatore.

Gabriele, nonostante la sua patologia cardiaca, aveva sempre svolto una vita normale, con gli amici, giocando, studiando… Appassionato di calcio, con il padre seguiva spesso le partite casalinghe del Sassuolo, al Mapei Stadium. Oltre al padre, lascia nel lutto anche la madre Silvia Tremacere, i nonni, gli zii, cugini e altri parenti.

Offerte per ricordare Gabriele

In sua memoria niente fiori, ma eventuali offerte possono essere destinate all’Associazione Piccoli e Grandi Cuori onlus di Bologna.

"Gabriele non c’è più – dice ancora Salvatore – ma in ospedale restano altri giovanissimi pazienti che hanno bisogno di assistenza. Ci piacerebbe che, anche in nome di mio figlio, fosse possibile sviluppare la ricerca per guarire queste persone…". Un pensiero che dimostra una grandissima solidarietà e altruismo in un momento di enorme tristezza e di lutto.

Camera ardente e funerali

Ieri la camera ardente è stata allestita all’obitorio del Sant’Orsola di Bologna, ma da oggi a mezzogiorno è al cimitero di Coviolo, a Reggio, in attesa dei funerali, fissati per domani, mercoledì 18 gennaio alle 11, nella chiesa parrocchiale San Francesco da Paola di Bagnolo. Infine, l’ultimo viaggio verso il cimitero bagnolese. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari del ragazzino, ai quali si è stretta l’intera comunità bagnolese, oltre che i compagni della scuola correggese da lui frequentata.