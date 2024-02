Gabriele Vincenzi in pedana senza rivali

Gabriele Vincenzi è inarrestabile: lo spadista campione dell’Ama Koala lo conferma nella quarta prova nazionale master che si è svolta nel fine settimana ad Albignasego (in provincia di Padova). Ma la società reggiana, sempre nella spada, ha festeggiato anche il terzo gradino del podio di Cecilia Salvioli (cat.2) e il quinto posto della presidente Fabrizia Alessandrini (Cat.3).

Nei tornei di fioretto e sciabola Caterina Franchi ha conquistato rispettivamente il settimo e il quinto posto. Alla due giorni di gare hanno partecipato centinaia di schermidori arrivati da tutta Europa.

Con le cinque vittorie nella fase a gironi della categoria 3 maschile, Gabriele Vincenzi si è posizionato al secondo posto della classifica parziale, su un totale di 82 atleti iscritti.

Negli assalti ad eliminazione diretta, ha battuto Munaro (10-4), Cucchiara (10-6), Falconi (10-2) e Grand d’Haute (10-7); molto combattuta la semifinale, vinta per una sola stoccata al minuto supplementare contro Papalia (9-8). Non c’è stata storia in finale: 10-4 contro Caracciolo, atleta di Milano.

Erano in gara anche Federica Frignoli, Stefano De Conti, Lorenzo Mercanti, Paola Lanza e Luigi Leoncini Bartoli. Ad accompagnare la squadra master dell’Ama Koala il maestro Massimo Bertacchini.