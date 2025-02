Gaia e Valentina. Reggiane all’Ariston: "Sono giorni davvero indimenticabili"

Il Sanremo numero 75 di Carlo Conti, vola in alto, anche in termini di ascolti e di share. E martedì scorso, è toccato a Gaia esibirsi per prima all’Ariston.

"Vederla su quel palco, così sicura di sé stessa e sensuale è stata una grande gioia. Lei è pura adrenalina. La canzone è carica e tutti noi siamo fieri e felici".

Rebecca Lanzi e Cristiano Gozzi (fratello del padre di Gaia) non hanno dubbi sulla performance della celebre nipote (nata a Guastalla nel ‘97 e cresciuta a Viadana), con ’Chiamo io chiami tu’, tutta incentrata sulla poetica del "limbo e dell’indecisione in amore": sta già andando fortissimo. Elegante, inguainata in un bustier che valorizzava la sua bellezza statuaria, al ’Dopo festival’ di Cattelan, è stata anche – suo malgrado – coinvolta in un piccolo incidente di percorso.

Mentre con il conduttore e il corpo di ballo, si scatenava sulle note del suo brano sanremese, la statua dedicata a Carlo Conti che troneggia davanti all’Ariston cade e si spezza un braccio.

Un momento esilarante che ha contribuito a dare una sferzata di energia alla serata.

Venerdì sera, la cantautrice che è al suo secondo Sanremo (vi partecipò nel 2021 con ’Cuore amaro’) – nella serata dedicata alle cover, facendosi un bel regalo per San Valentino – duetterà con il grande Toquinho, sulle note del mitico brano di Ornella Vanoni ’La voglia, la pazzia’.

Sanremo, anche quest’anno dunque, parla reggiano. Tra i ballerini di Gaia, fa infatti capolino anche Valentina Vernia, ex ballerina di ’Amici’ e di ’XFactor’, con un lungo curriculum alle spalle (ha ballato con artisti del calibro di Bertè, Annalisa, Giorgia, J-Ax e Fedez).

"Siamo un Gruppo affiatatissimo. Ci conosciamo da molti anni e sul palco ci supportiamo a vicenda – ci racconta al telefono Valentina –. Sono giorni frenetici ma anche indimenticabili. Anche con Gaia siamo molto amiche, è una ragazza speciale. Avevo già ballato con lei tempo fa, ma io e gli altri ballerini, per arrivare. A Sanremo abbiamo fatto delle audizioni".

E sull’imprevisto accaduto al Dopo festival dice ridendo: "È stato il nostro amico Christian. Sinceramente dopo l’accaduto non riuscivamo a smettere di ridere. Questi sono giorni di duro lavoro ma cerchiamo di vivercela con tanta leggerezza".

Tornando alle canzoni, da Gaia alla ’rivoluzione’ di Marcella Bella, al suo nono festival , che con ’Pelle diamante’ ha sfidato sé stessa. Icona del pop di italici ardori, stavolta ha cantato di "donne forti, toste, agguerrite e indipendenti".

Veterana del festival, oltre che per il suo talento e le belle interpretazioni (quasi sempre scritte dal fratello Gianni, ndr) la cantante catanese dai lunghi trascorsi reggiani ha sempre incuriosito per il suo outfit .

Quest’ anno nella prima serata ha optato per un total-black, da vera Signora, sexy ed elegante. Nella serata di oggi (giovedì), sarà invece la volta di Iva Zanicchi. Dopo ben undici partecipazioni e tre primi posti, all’aquila di Ligonchio verrà conferito il Premio alla Carriera.

"Sono orgogliosa di questo premio e sono tanto riconoscente. Ma io sono una donna curiosa, ho ancora tante cose da fare. Sul palco, canterò le canzoni che mi hanno fatto trionfare. Spero sarete tutti davanti alla tv", ha commentato.