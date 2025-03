Gaia, il tormentone di Sanremo sbarca ai Petali

di Giuseppe MarottaL’estate non è ancora arrivata, ma nell’aria riecheggiano già i primi tormentoni che ne faranno da cornice: tra le canzoni protagoniste ci sarà sicuramente anche ’Chiamo io, chiami tu’ di Gaia Gozzi, cantante 27enne nata a Guastalla che si prepara per un appuntamento nella nostra città. Domenica 23 marzo, infatti, è in programma il firmacopie di Gaia presso il centro commerciale ’I Petali’, alle 17.

La giovane artista, dopo aver portato il brano citato in precedenza in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ha annunciato l’uscita del nuovo album, dal titolo ’Rosa dei venti’, in uscita venerdì 21 marzo, ma già disponibile in pre order.

Ai ’Petali’ la cantante firmerà proprio le copie del nuovo album (sarà anche possibile acquistare in loco nel giorno dell’evento). Oltre a essere in possesso del disco, per partecipare all’evento sarà necessario iscriversi alla mailing list dei ’Petali’, tramite il sito dello stesso centro commerciale.

Dal festival di Sanremo di un mese fa Gaia sta spopolando, e ultimamente ancor di più per un motivo curioso: di recente è andato alla ribalta dei social Carlos Diaz Gandia, coreografo che ha curato la performance del brano ’Chiamo io, chiami tu’, ma anche del successo ’Sesso e samba’ della stessa Gaia (con Tony Effe) e di ’Tuta gold’ di Mahmood, giusto per citarne alcuni.

Un video del ballo di Gaia, con Gandia in primo piano, ha fatto impazzire i fans: il travolgente entusiasmo del coreografo, che accompagnava la coreografia ballando e usando suoni onomatopeici simpatici e coinvolgenti, è diventato fonte di meme, ovvero immagini e video divertenti. Di recente Gaia è stata ospite alla trasmissione ’Che tempo che fa’, ed è stata accompagnata proprio da Carlos Diaz Gandia, ormai diventato un idolo del web.

Ritornando al nuovo album di Gaia: ’Rosa dei venti’ ha 13 brani, con ben 12 inediti in aggiunta a quello sanremese. Tra gli inediti ecco alcune collaborazioni, con Guè, Capo Plaza, Lorenzza e Toquinho. Ora le date del firmacopie, con la ’sua’ Reggio Emilia pronta ad abbracciarla il 23 marzo, e nel mirino c’è la data del 7 maggio, quando sarà in concerto al ’Fabrique’ di Milano.

Per gli appassionati: questa domenica, invece, al centro commerciale di Modena ’La Rotonda’ ci sarà Rose Villain, altra artista in rampa di lancio negli ultimi anni (anche lei presente nell’ultimo Sanremo, con ’Fuorilegge’). Il firmacopie del nuovo album ’Radio Vega’ inizierà alle 17.