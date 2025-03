Gaia oggi ai Petali. La cantante firmerà il suo nuovo album

Tutto pronto al centro commerciale "I Petali": gli appassionati sono pronti ad abbracciare Gaia, la cantante nata a Guastalla che, quindi, giocherà in casa. È previsto alle ore 17 di oggi il firmacopie del nuovo album, che si chiama "Rosa dei venti". Per partecipare al firmacopie è necessario essere in possesso di questo album (è anche possibile acquistarlo ai Petali) e non solo: bisogna anche iscriversi alla mailing list del centro commerciale (tramite il sito). Dopo il successo di Sanremo, con "Chiamo io, chiami tu", e il boom degli ultimi tempi sui social grazie anche all’estroso coreografo Carlos Diaz Gandia (insieme nella foto) del balletto della canzone, Gaia si prepara così in avvicinamento all’atteso evento live di mercoledì 7 maggio al Fabrique di Milano.

g.m.