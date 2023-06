Gaida, causò schianto con 4 morti "Non può partecipare al processo"

Orjol Lame non è capace di "partecipare coscientemente al processo". Lame, 32 anni, albanese, è l’uomo che era alla guida, senza patente, di una Fiat Stilo, priva di assicurazione, nonché sotto l’effetto di alcol e droghe, con cui è volato a tutta velocità contro un muretto posto a lato della carreggiata sulla via Emilia tra Reggio e Parma, all’altezza di Villa Gaida, il 30 di ottobre scorso. Nel botto persero la vita la compagna Shane Hyseni, di 22 anni, il figlio della coppia Mattias, di un anno e mezzo, tutti residenti a Reggio, il fratello e la sorella di Shane, Resat e Rejana di 9 e 11 anni, residenti a Parma. Lame è indagato a piede libero (dopo essere stato in coma per due mesi, ha sostenuto la rieducazione all’ospedale di Correggio ed è tornato in Albania), per il reato di omicidio stradale plurimo aggravato. Prima il gip presso il Tribunale reggiano e poi il Riesame hanno respinto le richieste di misure cautelari avanzate dal pm Marco Marano, titolare del fascicolo. Il 26 gennaio, il gip Rat aveva conferito al medico legale Moreno Lusetti l’incarico di svolgere una perizia medica sull’indagato per appurare se, effettivamente, fosse in grado di sostenere con cognizione di causa un processo di carattere penale. Gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio sono stati depositati nei giorni scorsi e hanno evidenziato come il 32enne presenti un "danno neurologico post-traumatico con marcati deficit cognitivo comportamentali", tale da non renderlo mentalmente idoneo, al momento, ad un processo. L’8 giugno nell’aula presieduta dal dottor Rat, è in programma l’udienza in cui il gip dovrà decidere alla luce di quanto emerso dalla perizia. Due sono le strade. La prima è quella di chiudere la parte penalistica di questo procedimento. La seconda è quella di rimandare tutto a tra un anno nella speranza che in questo lasso di tempo le condizioni neurologiche di Lame, difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, siano migliorate in modo tale da renderlo in grado di sostenere un processo. Che è la speranza delle parti civili rappresentate in giudizio dal legale Nicola Termanini del foro di Modena.

Nicola Bonafini