Galà benefico Ferrarini, ecco le donazioni. Arruolato un videogastroscopio ultrasottile

È stato presentato al reparto di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva di Reggio Emilia il nuovo videogastroscopio ultrasottile, donato grazie alla serata benefica organizzata da Nicole Ferrarini in onore della madre Graziella Azzolini Ferrarini. L’edizione 2024 ha consentito di acquistare ben sei apparecchiature per l’Arcispedale Santa Maria Nuova, oltre a devolvere una donazione in denaro.

Il videogastroscopio ultrasottile, servirà per eseguire tutte le indagini che necessitano di uno strumento molto sottile come succede ad esempio in caso di endoscopia pediatrica, gastroscopia trans-nasale e tutte quelle situazioni (prevalentemente oncologiche) in cui si formi un restringimento che non può essere superato dagli endoscopi tradizionali. Presenti a questa importante donazione gli sponsor: Federico Margini, Corradini Ingranaggi, Gruppo Zatti e Terratrends Industrial Minerals. Alla presenza di Valeria Prampolini e dei giocatori del Valorugby, Ferrari ha inoltre consegnato al dottor Romano Sassatelli, direttore del reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, un assegno di 7.550 euro per il nuovo progetto di Apro Ets, ‘Per te’, a favore della Gastroenterologia di Reggio Emilia e di tutte le sedi provinciali, per l’acquisto di dispositivi di intelligenza artificiale che andranno a migliorare le diagnosi dei tumori di pancreas, colon e vie biliari. Il ringraziamento di Nicole Ferrarini "va a tutti gli amici, gli sponsor, le realtà sportive, il Peri di Reggio per il sostegno e l’amicizia dimostrata nel tempo a me ed alla mia famiglia. Questi risultati straordinari sono il frutto di tanto amore e solidarietà".