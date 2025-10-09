L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo BolognaDivieto Euro 5Maestra 24 anniMigliori aziende Asili nidoSan Locca day
Acquista il giornale
CronacaGalimberti sbarca alla Galleria 13. In vetrina il suo ‘Mosaico del mondo’
9 ott 2025
LARA MARIA FERRARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Galimberti sbarca alla Galleria 13. In vetrina il suo ‘Mosaico del mondo’

Galimberti sbarca alla Galleria 13. In vetrina il suo ‘Mosaico del mondo’

Maurizio Galimberti porterà il suo ‘Mosaico del Mondo’ alla Galleria 13, in via Roma 34/b, in occasione di una personale...

Maurizio Galimberti porterà il suo ‘Mosaico del Mondo’ alla Galleria 13, in via Roma 34/b, in occasione di una personale...

Maurizio Galimberti porterà il suo ‘Mosaico del Mondo’ alla Galleria 13, in via Roma 34/b, in occasione di una personale...

Per approfondire:

Maurizio Galimberti porterà il suo ‘Mosaico del Mondo’ alla Galleria 13, in via Roma 34/b, in occasione di una personale che inaugurerà sabato 11 ottobre, alle 17.30, alla presenza dell’artista. La mostra sarà visitabile gratis fino al 30 novembre. Il percorso vedrà opere a mosaico che il grande fotografo ha scattato in varie parti del mondo, comprese Parigi, New York, Milano, e decine di singole polaroid manipolate dall’artista: uno spaccato emblematico e rappresentativo della sua visione artistica. Fotografo di fama internazionale, Galimberti è noto per l’approccio unico e sperimentale all’immagine, in particolare per l’uso dell’istantanea, elevata a forma d’arte complessa.

Nato nel 1956 a Como, Galimberti ha saputo costruire un linguaggio visivo personale, capace di fondere fotografia, pittura e frammentazione cinematografica. Il tratto distintivo del suo lavoro è la composizione a mosaico, una tecnica che ha reso celebre il suo stile e che ha sviluppato con originalità a partire dall’uso della Polaroid SX-70. Che nelle sue mani diventa mezzo di una ricerca estetica concettualmente complessa, dove è facile riconoscere l’influenza di Umberto Boccioni e Marcel Duchamp. Nei suoi grattacieli di New York, queste torri non appaiono semplicemente come elementi architettonici ma assumono una qualità visiva ritmica, come note su un pentagramma.

Lara Maria Ferrari

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EsposizioneMostre