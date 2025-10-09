Galimberti sbarca alla Galleria 13. In vetrina il suo ‘Mosaico del mondo’

Maurizio Galimberti porterà il suo ‘Mosaico del Mondo’ alla Galleria 13, in via Roma 34/b, in occasione di una personale che inaugurerà sabato 11 ottobre, alle 17.30, alla presenza dell’artista. La mostra sarà visitabile gratis fino al 30 novembre. Il percorso vedrà opere a mosaico che il grande fotografo ha scattato in varie parti del mondo, comprese Parigi, New York, Milano, e decine di singole polaroid manipolate dall’artista: uno spaccato emblematico e rappresentativo della sua visione artistica. Fotografo di fama internazionale, Galimberti è noto per l’approccio unico e sperimentale all’immagine, in particolare per l’uso dell’istantanea, elevata a forma d’arte complessa.

Nato nel 1956 a Como, Galimberti ha saputo costruire un linguaggio visivo personale, capace di fondere fotografia, pittura e frammentazione cinematografica. Il tratto distintivo del suo lavoro è la composizione a mosaico, una tecnica che ha reso celebre il suo stile e che ha sviluppato con originalità a partire dall’uso della Polaroid SX-70. Che nelle sue mani diventa mezzo di una ricerca estetica concettualmente complessa, dove è facile riconoscere l’influenza di Umberto Boccioni e Marcel Duchamp. Nei suoi grattacieli di New York, queste torri non appaiono semplicemente come elementi architettonici ma assumono una qualità visiva ritmica, come note su un pentagramma.

Lara Maria Ferrari