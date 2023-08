Galleria Casa Poggioli "Via ai lavori con urgenza"

Inizierà il 28 agosto la fase più intensa dei lavori urgenti di messa in sicurezza che la Provincia, con un primo stanziamento di 2,2 milioni di euro, realizzerà sulla galleria Casa Poggioli e sui 3 viadotti della Sp 486R, una strada provinciale particolarmente importante che registra il passaggio nei giorni feriali di circa 30.000 veicoli – anche di grandi dimensioni – e coinvolge non solo i comuni di parte della montagna reggiana come Toano, Baiso e Carpineti, ma anche quelli modenesi di Montefiorino, Palagano e Frassinoro.

Le quattro infrastrutture che saranno interessate risentono inevitabilmente del tempo che rende urgente e necessario dare il via a una serie di interventi impegnativi, non solo sotto il profilo economico.

"In particolare la galleria Casa Poggioli, con i suoi 400 metri che sottopassano l’abitato di Lugo, è stata sottoposta nei mesi scorsi ad accurate ispezioni, verifiche, indagini strutturali e geotecniche, anche attraverso carotaggi del terreno, che hanno evidenziato la necessità di detensionare la calotta - spiega Valerio Bussei, dirigente alle Infrastrutture della Provincia - Un intervento complesso e urgente, che comporterà anche l’utilizzo di macchine perforatrici per inserire bulloni in vetroresina rivestiti da guaina espandibile in geotessuto lunghi almeno 6 metri, che renderà inevitabile per la sicurezza di automobilisti e lavoratori la chiusura al traffico della galleria e dunque della Sp 486R". Approfittando dei lavori in galleria e per ridurre al minimo i disagi, in contemporanea verranno eseguiti anche lavori di manutenzione sui 3 viadotti Briglia di Lugo, Saltino e Cerredolo (3 chilometri di estensione totale)