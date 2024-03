Galloway entra nel quintetto ideale

La Pallacanestro Reggiana fa incetta di premi individuali al termine della 21esima giornata di campionato. Langston Galloway, autore di 24 punti di cui 19 nel secondo tempo, è infatti stato inserito nel quintetto ideale dell’intera Serie A assieme a Jefferson della Dinamo Sassari, Brown della Gevi Napoli, Ricci dell’Olimpia Milano e Totè della Carpegna Pesaro. La miglior azione della giornata è invece tutta da attribuire a Sasha Grant con la sua stoppata a Baldwin che sta diventando virale. L’ala cagliaritana è arrivato ad un’altezza siderale e ha detto ‘no’ all’esterno di Galbiati facendo letteralmente esplodere un PalaBigi che stava già spingendo i decibel oltre il limite di guardia. Nel frattempo la squadra è già tornata al lavoro per preparare al meglio la trasferta di sabato contro la Nutribullet Treviso dell’indimenticato ex Osvaldas Olisevicius. Palla a due in scaletta alle 20,30 con la gara che sarà trasmessa anche su Eurosport 2 oltre che su Dazn.