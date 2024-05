Galloway si accende nel quarto periodo, gelo al Taliercio

Briante WEBER (21 minuti, 4/6 da 2, 0/1 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 1 stoppata, 9 punti) Classica partita non positiva di Briante: la frenesia offensiva manda fuori giri la squadra, in difesa morde ma non azzanna come suo solito. Voto 5.5

Langston GALLOWAY (29 minuti, 2/3 da 2, 5/10 da 3, 7/7 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 3 assist, 26 punti) Fa una fatica bestiale per tre quarti, perché la difesa Reyer non gli concede un istante di respiro; nell’ultimo quarto si prende tutta la squadra sulle spalle, segna canestri a ripetizione, anche dalla lunga, e per poco non rimette Reggio in partita. Voto 7.

Mouhamed FAYE (16 minuti, 0/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 stoppata, 2 perse, 2 assist, 0 punti) Parte bene nonostante l’ingresso anticipato per la situazione falli di Black, e lotta da par suo. Successivamente perde il confronto coi lunghi ospiti e non riesce a incidere. Voto 5.5.

Jamar SMITH (23 minuti, 0/3 da 2, 1/5 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 1 persa, 4 assist, 5 punti) Non gli si possono chiedere sempre prestazioni funamboliche. Tuttavia si batte e si sbatte, ma la retroguardia veneta su di lui è durissima e la mira non lo premia. Comunque si guadagna la pagnotta. Voto 6 Lorenzo UGLIETTI (17 minuti, 2/4 da 2, 1/2 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperta, 2 assist, 9 punti) Combattente vero: con lui Spissu e Heidegger continuano a vedere i sorci verdi, è propositivo in attacco e non rifiuta mai di battersi. Quando c’è da tenere a galla la nave tappa ogni buco evitando il naufragio biancorosso e propiziando il tentativo di rimonta firmato Galloway. Voto 7.

Darion ATKINS (15 minuti, 0/1 da 2, 0/5 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 0 punti) Mettendo insieme posta in palio e resa sul campo: la peggior partita in maglia biancorossa. Abulico, impreciso, commette pure errori di una banalità sconcertante. Giovedì al Bigi servirà il vero Atkins. Voto 4.5 Tarik BLACK (22 minuti, 4/4 da 2, 0/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 8 punti) Lo limitano prima i falli e poi gli aggiustamenti tattici che l’esperto Spahija ha predisposto per lui. Non ha lo smalto di gara 1 ma non demerita. Voto 6

Michele VITALI (21 minuti, 1/1 da 2, 0/2 da 3,0/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist, 2 punti) Accusa lo sforzo della partita di sabato. Dà tutto quello che ha ma in attacco non riesce a incidere e in difesa va spesso sotto. Voto 5.5.

Sasha GRANT (19 minuti, 2/3 da 2, 1/3 da 3, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 7 punti) Con Uglietti il simbolo della Unahotels operaia che si mette in trincea, impedisce alle avanguardie reyerine di sfondare il fronte. E’utile anche in attacco. Voto 6.5

Matteo CHILLO (19 minuti, 0/1 da 2, 3/4 da 3, 4 rimbalzi, 1 assist, 9 punti) Gioca una prima parte di gara di alto livello, compensando la latitanza di Atkins, e in difesa regge il confronto. Cala alla distanza ma il suo l’aveva già fatto.Voto 6.5

