Gamba sotto la ruota del bus. Paura per una studentessa

Si è rischiato il dramma, ieri mattina verso le 7 al terminal degli autobus, nel piazzale della stazione ferroviaria di Novellara. A farne le spese una ragazzina di 14 anni, finita con la gamba sinistra sotto la ruota anteriore destra del mezzo pubblico, riportando gravi traumi ortopedici, che hanno necessitato di un intervento in sala operatoria al Santa Maria Nuova di Reggio.

Non risulta in pericolo di vita, ma si è davvero rischiato il peggio. Appena prima che fossero aperte le porte, come spesso capita ai terminal dei bus, un gruppo di studenti si è avvicinato velocemente al mezzo pubblico, che però era ancora in manovra in attesa di fermarsi. Forse una spinta accidentale o una perdita di equilibrio hanno provocato l’incidente. Ambulanza e automedica hanno trasferito d’urgenza la ragazzina in ospedale. Gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana hanno eseguito gli accertamenti. Già in passato si erano verificati incidenti simili, anche molto gravi. Sono stati installati anche sistemi per una maggiore sicurezza, tra cui alcune barriere che ora mancano, nel tempo si sono danneggiate senza essere sostituite. E non mancano le polemiche.

Antonio Lecci