Gamma di prodotti per monopattini e e-bike

Ogni azienda che si rispetti, nel 2023, non può non avere una forte inclinazione alla sostenibilità. Sia sotto il profilo delle best practices aziendali che da quello, altrettanto importante, di una gamma di prodotti che vadano proprio al cuore di questo tema. Cellularline, anche su questo fronte, risulta all’avanguardia. "Dal punto di vista della ‘sensibilità aziendale’ abbiamo deciso, da quest’anno, di ricevere una certificazione formale da parte di un’azienda super partes come KPMG. Diciamo che la tendenza al ‘green washing’ va per la maggiore anche nel mondo delle imprese, ma noi siamo quotati in borsa e non ce lo possiamo permettere", taglia corto Alessio Lasagni, responsabile marketing di Cellular Line. "Inoltre vi è anche una questione di sensibilità. Da un punto di vista della ricerca e sviluppo abbiamo puntato forte su un packaging in cui l’utilizzo della plastica è stato ridotto del 60%, con un conseguente incremento fino all’80% dell’utilizzo della carta, gestendo, direi in modo ottimale, anche l’aumento dei costi della materia prima". Mentre sul fronte business, la fiera ‘Live The Excellence’ ha offerto l’opportunità di un primo assaggio di una nuova linea di prodotto ideata specificamente per la mobilità sostenibile e l’elettrico: "Il concept si chiama Newrban – spiega Lasagni – e verrà presentata ufficialmente il 9 aprile. L’idea è quella di offrire una serie di prodotti (saranno circa 50), ideati in modo specifico per la mobilità light: dai monopattini, alla bicicletta elettrica, a tutto quello che riguarda lo smart moving"

Ni. Bo.