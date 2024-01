Ganapini illustra l’economia del Papa

‘L’economia di Francesco’ per unire persone e ambiente: Walter Ganapini ne parlerà oggi a Scandiano in un incontro pubblico promosso da Anteas (Associazione nazionale di tutte le età attive per la solidarietà Emilia – Romagna), che si preannuncia sfidante e aperto a una delle grandi opportunità del nostro tempo: quella di unire un’economia più equa con la capacità ritrovata di convivere con l’ambiente.

‘Economia di Francesco’ (oggi alle 15, alla sala Casini-Polo Made di Scandiano) affonda le radici in due dei documenti cardine del pontificato di Bergoglio – l’enciclica Laudato si e l’esortazione Laudate Deum – unendo laici e fedeli, sollecitando l’agenda dei governi di tutto il mondo. "La Comunità si può amare, servire e proteggere in tanti modi ma con un unico obiettivo: crescere e migliorarci, imparando che nulla vale più di un pezzo di strada fatto insieme. Per questo abbiamo voluto organizzare un evento speciale all’interno del progetto che immagina Scandiano nel 2030". Così Cinzia Pedrini, presidente di Anteas Emilia-Romagna. Una sfida, quella di coniugare ambiente e persona, che ha bisogno di partire dalle comunità locali per essere davvero vincente. "Pensiamoci bene: le grandi rivoluzioni sociali che hanno cambiato il nostro Paese sono nate dal basso – prosegue Pedrini –. Il cambiamento genera passione e, ne siamo certi, nel cuore delle famiglie e di chi lavora per cercare dignità oggi la passione ha lasciato il passo alla paura. La paura di fallire, di non farcela a mantenere un figlio, di non arrivare a fine mese. La paura di un ambiente che sta dicendo basta al suo massacro. E’ la più grande opportunità e responsabilità del nostro tempo la scelta di cambiare modello". Principale relatore, il reggiano Walter Ganapini: membro onorario del Comitato scientifico dell’Agenzia Europea Ambiente, è coordinatore del Progetto di Sostenibilità Ambientale ed Energetica della Basilica di San Pietro per il Giubileo 2025.

Lara Maria Ferrari