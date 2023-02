Gaom, conclusa la missione dei volontari

Partiti due settimane fa 13 volontari Gaom per una ‘missione’ di lavoro in Africa, ieri sono tornati soddisfatti e con il cuore gonfio di gioia per i progetti realizzati in un mondo di bambini ammalati e sofferenti che solo i ‘missionari’ della montagna, tra cui il 95enne dottor Riccardo Azzolini, riescono a far sorridere.

L’anno prossimo il Gaom celebra i 40 anni di missioni in Etiopia presso le comunità di Shashemane e Gambo. "Siamo giunti alla fine di questa intensa sofferenza e bellissima esperienza missionaria - dice il vice presidente del Gaom, Gianluca Marconi, pediatra si è occupato con altri medici di bambini ammalati -. Abbiamo dato tanto, ma certamente abbiamo ricevuto molto di più. Abbiamo trascorso le nostre giornate con ragazzi della Casa Famiglia, bambini più poveri e più ammalati, le Sister con gli ammalati della clinica della Parrocchia, le donne del progetto Mariam, il parroco e tutti i nostri collaboratori etiopi, condividendo sofferenza e speranza, ascolto e carità, amicizia e solidarietà. Alla Casa Famiglia si è lavorato tanto: Alberto con Oriano, Aronne, Andrea, Lorenzo, Marsilio, Elidio e Giuseppe. I ragazzi più grandi hanno costruito nuovi bagni e nuove docce, preparato gli spazi del capannone che accoglierà il forno e la falegnameria, risistemato il pollaio, pulito e cambiato le canalette rotte del dormitorio dei ragazzi, sistemato gli orti e le piantagioni di frutta".

Prosegue Marconi: "Io e Fiorella abbiamo visitato e compilato le schede sanitarie di tutti i nostri ospiti in Casa Famiglia. Dalle Sister, io con Lorena e Fiorella abbiamo visitato e curato più di 300 bambini tra la diverse centinaia che vengono accolti, lavati, vestiti e sfamati dalle Sister di Padre Gasparrino. In chiesa Riccardo, William e Fiorella, con l’assistenza di Lorena e Lorenzo, hanno visitato e curato decine e decine di pazienti. Abbiamo creato davvero una famiglia tra noi e gli amici etiopi. Quanto bene, quanta carità, quanta solidarietà. Andando avanti negli anni si diventa più vulnerabili: ho pianto nell’abbracciare le Sister, le mamme e i miei bambini. Grazie a tutti voi a nome dei miei bambini".

Settimo Baisi