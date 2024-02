Gaom, rientrati i volontari: "Il loro sorriso è la soddisfazione" Il gruppo di volontari del Gaom di Castelnovo Monti è tornato dall'Etiopia dopo due settimane di lavoro. Sono stati avviati progetti per il riscatto delle donne e per fornire acqua potabile a 5000 persone. Inoltre, è in programma l'ampliamento di una clinica e la creazione di un reparto di ostetricia e pediatria.