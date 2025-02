Gara alla pari tra legni e... polveri bagnate. Ma i ciociari valgono doppio anche sui social

di Giuseppe Marotta

"Nonostante tutto mette da parte i forse, qui vince la legge del più forte": questo passaggio di ‘La mia parola’, brano di Shablo, Guè, Joshua e Tormento in gara al Festival di Sanremo terminato ieri sera, sembra un messaggio della Serie B alle squadre, e quindi alla Reggiana. Non c’è tempo per dubbi e tentennamenti, insomma, nessuno ti aspetta. E oggi a Frosinone sarà dura: un treno da non perdere per ripartire prontamente dopo due kappaò. A proposito di tentennamenti e dubbi: questi non si possono di certo avere davanti alla porta, e guardando ai numeri un dato non si può ignorare: Reggiana e Frosinone fanno fatica a segnare. I ciociari hanno il peggior attacco di tutti con 20 gol fatti (anche il Cittadella, che però sul campo ne ha realizzati 21, uno poi tolto dal giudice sportivo a causa del 3-0 a tavolino col Pisa, finita 1-1 sul campo); non se la passano meglio i granata con 24 gol fatti. Entrambe sono rimaste a secco di reti per ben 10 gare su 25: non una ogni due, ma quasi.

In difesa non si può dire lo stesso: ‘Regia’ più solida con 8 porte inviolate contro 5, e ben otto gol concessi in meno che non sono pochi (il Frosinone ha preso 37 gol, peggio ha fatto solo il Sudtirol). Nella tabella non è presente il dato dei legni colpiti, ma con 14 a testa c’è anche una dose di sfortuna (e imprecisione…) delle due: meglio (o peggio) solo lo Spezia con 15 pali e traverse. Dai mancini di Vergara e Marchizza gli assist principali, e Ignacchiti e Darboe fanno tanta legna in mezzo al campo: più gialli di tutti per loro. Occhio alle aree di rigore: la Reggiana ha concesso un solo penalty (al 98’ a Salerno…), e il Frosinone ben cinque. I giocatori imprescindibili? Meroni è l’unico calciatore di movimento di tutta la Serie B a non aver saltato un singolo secondo di queste prime 25 giornate. Il centrale granata ha giocato tutti i 2.250 minuti; nel Frosinone quasi sempre in campo un altro difensore, ovvero Monterisi (2.123 minuti per lui).

I due mister hanno delle armi che spesso utilizzano a gara in corso: William Viali opta di frequente, nei secondi tempi, su Vido (subentrato ben 16 volte), mentre a Frosinone non manca mai l’ingresso della vivacità e rapidità del georgiano Kvernadze (15 volte). Andando appena fuori dal terreno di gioco, abbiamo numeri simili nella media spettatori delle gare interne: Reggiana a quota 9.662 spettatori, il Frosinone sfonda il tetto dei 10mila (10.272). Altre curiosità: Reggio città è quattro volte Frosinone, che però, forte delle stagioni recenti in Serie A, vola sui social: il club del Lazio ha più del doppio dei fans su Instagram. E le finanze? Stando all’ottobre scorso i dati parlavano di una Reggiana che per gli ingaggi spende praticamente la metà. D’altronde il Frosinone lo scorso anno ha sfiorato la salvezza in Serie A, e ora dovrà lottare per non andare in C.