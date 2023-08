Gara Automobilistica a Castelnovo Monti: Chiusa Strada Sp108

Chiuso domani un tratto della strada provinciale sp108 da via Ponte Pianello all’intersezione di via Ginepro, versante est della Pietra di Bismantova. La chiusura della strada al transito, dalle 9 alle 19, è dovuta al passaggio di una gara automobilistica organizzata dal Promo Sport Racing SSD.

Pertanto il Comune di Castelnovo Monti chiede ai residenti della zona molta prudenza, attenzione e pazienza, il messaggio è in particolare rivolto a coloro che abitano sulla Strada Provinciale 108, nel tratto che va da via Ponte Pianello fino all’intersezione con via Ginepro. Secondo quanto riporta una lettera inviata ai residenti della zona, per i soli residenti il tratto di strada sarà chiuso dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Nell’ora di ‘strada libera’ tra le 13 e le 14, l’organizzazione richiede la massima prudenza, mentre più in generale, vi sarà la possibilità di attraversare il tratto di strada chiuso al traffico ogni 6090 minuti, accompagnati da auto di servizio. s.b.