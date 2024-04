Gara di greco,. Stacchezzini seconda

Una studentessa del liceo Corso di Correggio ha ottenuto il secondo posto alla XI edizione dell’Agon politikos, gara internazionale di greco classico promossa a Frattamaggiore. Valeria Stacchezzini, del liceo reggiano, ha ottenuto un ottimo risultato, seguendo in classifica il vincitore, Enrico Accettella, del liceo Alighieri di Roma. Terzo posto per Giovanni Iannantuoni del liceo Bonghi-Rosmini" di Lucera (Foggia). Oltre un centinaio i partecipanti dall’Italia e non solo. Tra le menzioni d’onore, quella per Margherita Beretti del liceo "Ariosto-Spallanzani" di Reggio.