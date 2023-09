Gara di pesca e di solidarietà a Correggio: 7.300 euro per il CoRe La gara di pesca organizzata al lago La Canalina di Correggio in memoria di Paolo Ferrari ha raccolto oltre 7.300 euro per scopi benefici. Giorgio Cantarelli ha vinto con 30 chili di pesce, c'erano quasi 50 partecipanti e la giornata si è conclusa con una cena a offerta libera. Già si pensa alla prossima edizione.