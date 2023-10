Gara mondiale di pesca sportiva. Sul podio anche il reggiano Benassi

Grande successo per il 23enne scandianese Leonardo Benassi, vincitore con la sua ‘squadra’ della 17esima edizione del campionato mondiale di pesca bass fishing tenutosi nei giorni scorsi sul Lago Sabor in Portogallo. La nazionale italiana guidata dal ct Simone Bruccoleri ha affrontato l’importante gara internazionale con i suoi atleti tra cui l’unico reggiano Leonardo Benassi di Scandiano. Il gruppo era formato anche da Alessio Ticciati, Luca Della Ciana, Jimmy Ashlock, Enrico Zancanaro, Alessandro Zancanaro, Tonino Bandinelli, Andrea Rezzi accompagnati dal dirigente federale Giuliano Morgantini. Alla competizione erano presenti le squadre di 14 paesi: gli azzurri hanno conquistato la medaglia di bronzo a squadre. Medaglia d’oro per gli Stati Uniti e argento invece per la Germania.

"Sono molto soddisfatto per il risultato raggiunto recentemente in Portogallo assieme alla nazionale italiana di bass fishing – dice Benassi –. Siamo arrivati terzi a questa competizione di pesca sportiva per il persico trota. Siamo dunque finiti sul podio. Una passione, quella della pesca bass fishing, trasmessa da mio padre che ho incominciato a praticare da piccolo: prevede il massimo rispetto della natura e del pesce. È da diversi anni che sono impegnato in questa passione che intendo ancora continuare in futuro. Fondamentale è la collaborazione con il mio amico Alessio Ticciati di Lucca, il mio compagno di pesca sportiva con cui ho preso parte a diverse gare".

Intanto Leonardo proprio ieri è partito dall’Italia per partecipare a un’altra gara di pesca in programma in America. "Sono pronto per questa nuova avventura in America e speriamo di ripetere un ottimo risultato – evidenzia sempre il 23enne –. È uno sport bellissimo in quanto è sempre a contatto con la natura". Numerosi sono i messaggi di congratulazioni arrivati già a Benassi e al suo gruppo dopo il traguardo del terzo posto in Portogallo.

"Un grande risultato e tanti complimenti a mio fratello Leonardo e ad Alessio Ticciati, i più giovani campioni italiani di bass fishing che sempre più si impegnano e vogliono trasmettere, ai giovani come loro, la bellezza e l’importanza di questo sport", sottolinea Alessia, sorella del 23enne scandianese. L’anno scorso Benassi, assieme ad Alessio Ticciati, aveva pure vinto il campionato italiano bass fishing partecipando a due gare al Lago di Garda e al Lago di Bolsena (Viterbo).

