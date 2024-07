Garage diventati dormitori: "I residenti vivono nella paura e non vanno più nelle cantine. Spacciano davanti ai bambini"

Garage e cantine occupati abusivamente. Con i residenti terrorizzati che non possono più accedere alle loro proprietà, diventate ormai dormitori, bivacchi e piazze di spaccio, nel più completo degrado umano e sanitario. Ecco quello che accade al civico 16 di via Vecchi e al 19 di via Turri: le immagini diffuse dai cittadini esasperati non lasciano spazio all’immaginazione.

"Il problema è che stiamo tornando a dieci anni fa, quando era successa la stessa identica cosa, con la vecchia giunta – racconta Andrea Galeotti, amministratore di condominio –. All’epoca eravamo riusciti a risolvere il problema".

Ora, però, i proprietari di quegli immobili sono ripiombati nell’incubo. "In quei palazzi sono in corso i lavori del Superbonus – prosegue l’amministratore –. Prima alcuni senzatetto erano entrati nei gabbiotti della ditta che stava facendo i lavori rubando documenti e altro. È stato fatto anche un esposto a riguardo. Ora sono passati a occupare abusivamente gli spazi: stanno aprendo i garage da qualche tempo e dormono lì. I residenti non ci vanno nemmeno più e hanno paura. Abbiamo fatto tantissime chiamate alle forze di polizia, ma anche loro faticano a entrare lì dentro in questa situazione".

Attualmente ci sarebbero almeno tre garage occupati, "con una decina di stranieri vi abitano e spacciano droga. I garage sono diventati delle latrine".

Il mese scorso (il 12 giugno, per la precisione) una denuncia/segnalazione è stata inviata dai condomini alla questura, alla polizia locale, al Comune e alla prefettura, attraverso l’avvocato Ilaria Cammuso.

"Da tempo si verificano episodi di spaccio in diverse ore del giorno – si legge nell’esposto –, con la presenza di numerosi avventori che sino a notte inoltrata consumano bevande alcoliche occupando il suolo pubblico e quello privato producendo schiamazzi, urla e rumori. Episodi che si verificano anche alla presenza di bambini che vi abitano e giocano in tali spazi pubblici". E ancora: "I garage sono stati occupati abusivamente, trasformandoli in dormitori e il controllo sfugge ai proprietari". Si chiedeva, dunque, "di effettuare con urgenza controlli e passaggi continui e mirati lungo la strada (...) al fine di garantire a chi vi abita il diritto di sentirsi al sicuro".

"Nulla, però, è cambiato", dicono i residenti disperati.