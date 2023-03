Garage e posti auto, valori alle stelle Reggio maglia nera in regione

Box e posti auto a Reggio e provincia sono sempre più cari.

Il gruppo Tecnocasa ha diramato qualche giorno fa i dati sui costi di una piazzola privata in Italia e nelle varie regioni. Ne emergono dati impressionanti: se nel Paese si è visto durante i primi sei mesi del 2022 un aumento medio dello 0,6% dei prezzi dei box e dello 0,4% per i posti auto, nella nostra provincia il tasso è stato rispettivamente del +6,7% e del +5%. Una crescita del tutto diversa dal resto d’Italia, clamorosamente maggiore.

Anche in Emilia-Romagna Reggio è nettamente prima in entrambe le classifiche. Il box costa il 5% in più a Modena e Ferrara, con Rimini poco distante (-4,6%). Meno colpita Bologna, ‘una giungla’ per il mercato delle locazioni ma meno inflazionata rispetto ai posteggi riparati (+1,6%). Meglio di tutte se la passano Ravenna (+1,1%) e Parma (+1%). La città ducale addirittura ha registrato un calo dei prezzi del posto auto, di più di un punto percentuale (-1,2%). È un risultato unico, nel resto della regione sono aumentati, in maniera lieve come a Ravenna (+0,4%) e Rimini (+1,1%) o significativa come a Bologna – che qui si carica, con quattro punti percentuali in più. Reggio è comunque prima, ben distaccata (+5%).

Andando a vedere i prezzi zona per zona, per i box la più cara è quella tra Buco del Signore e villaggio Manenti, dove il prezzo medio ammonta a 17 mila euro. Seconda Baragalla, con 14.000, e terza un’area più centrale, quella tra l’ospedale e viale Simonazzi (13.000).

Appaiate a quota 12mila, quarto posto, Belvedere, Canalina e Villa Verde, mille euro dietro Rosta e Pappagnocca. Il box costa un po’ meno (10.000 euro) in Gardenia, Quinzio e San Prospero Strinati, 8.000 al Mirabello, Ospizio e Tribunale – San Paolo. Alla stessa cifra lo si può avere anche a Cavazzoli, Roncocesi e Sesso.

Il Buco del Signore è primo anche per costo di un posto auto, a quota 6 mila euro insieme alla zona Quinzio. Assai distaccati al terzo posto Ospedale – viale Simonazzi (3.500) e Roncocesi (3.000). A Cavazzoli, Roncocesi, San Paolo e Tribunale, San Prospero Strinati e Sesso il costo è di 2.000. In tutte le altre aree il dato non è determinato.

Tommaso Vezzani