"Garantire a tutti l’utilizzo del verde"

"Come cittadina e presidente dell’associazione le ’Note di Fra’ stiamo promuovendo da due anni il progetto ’Parco della Vita’ da realizzarsi nel Parco ’Peppino Impastato’ di Pieve modolena", dice Francesca Scarpino, presidente dell’associazione ’Le Note di Fra’ e residente di Pieve Modolena. Il progetto consiste in un’importante opportunità per promuovere il benessere e la socializzazione di tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive. "Per garantire che il parco risponda alle reali esigenze della comunità– dice –, è fondamentale coinvolgere i cittadini e le altre realtà del territorio. Il principale obiettivo di un parco pubblico inclusivo è garantire che tutti possano godere degli spazi verdi e delle attività ricreative offerte".