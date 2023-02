"Garanzie, richieste, avances Che odissea trovare alloggio"

di Giulia Beneventi Trovare una sistemazione in affitto a Reggio e provincia sta diventando una scommessa col destino, un evento straordinario che richiede fortuna (non un pizzico, ma parecchia) oltre a possibilità economiche al di sopra di una soglia socialmente consentita. La frustrazione di tanti si riversa spesso nei gruppi social, dove gli annunci di nuove offerte durano un battito di ciglia e gli utenti si confrontano sulle loro disavventure. È qui che il post di Alice Elena Gennelli ha fatto un certo scalpore. Trentatré anni, originaria di Padova, Gennelli si è trasferita a Reggio circa un anno fa per seguire il suo compagno; lui qui ha un’abitazione di proprietà, ma in un primo periodo hanno deciso di non convivere, per cercare poi insieme una casa più grande. La discussione online si è animata al punto di farle trovare, finalmente, una sistemazione. Ma ottenere un contratto d’affitto a Reggio resta per lo più un privilegio riservato all’ "inquilino perfetto", che "dovrebbe prendere minimo 1.500 euro al mese, avere un contratto a tempo indeterminato dopo un mese che lavora, essere single o se è in coppia non deve avere figli (né ora né mai), non deve avere animali (che Dio ce ne...