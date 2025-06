Garavaglia piace a tanti. Unahotels in pressing

La Pallacanestro Reggiana non molla la presa per Diego Garavaglia, ma la concorrenza è molto forte. Tra le prime scelte del gm Sambugaro per il ruolo di ala piccola da affiancare a Vitali c’è il talento classe 2007 cresciuto nell’Olimpia Milano che presto potrà svincolarsi e scegliere la propria destinazione. L’Unahotels che lo segue da diversi mesi ed è probabilmente la squadra che ha fatto i passi più decisi per assicurarselo prospettandogli un coinvolgimento nelle rotazioni ma la trattativa, che sembrava in dirittura d’arrivo già la settimana scorsa, ha probabilmente bisogno di un po’ di tempo in più.

Sul giocatore infatti hanno chiesto informazioni anche Trento, Varese e alcuni club all’estero come l’Alba Berlino e Garavaglia sta quindi riflettendo assieme al proprio entourage. Che caratteristiche ha questa promessa del basket italiano? Per capirlo meglio abbiamo preso alcuni estratti di un’intervista pubblicata recentemente sul sito ufficiale dell’Olimpia Milano. Garavaglia, 199 cm per 90 kg, è conosciuto soprattutto per le proprie doti difensive: "E’ un aspetto del gioco che mi ha sempre attratto: tutto nasce dalla difesa – ha spiegato -. ricordo ancora quando ero sotto età nella Nazionale Under 16. Capii che difendendo riuscivo a stare in campo. Allora mi sono detto che, se intanto difendi, il tuo spazio lo trovi ovunque. E’ nata lì la mia passione per la difesa". Non a caso, il suo giocatore preferito non è uno dei soliti noti, ma l’ala dell’Olympiacos, Kostas Papanikolau: "Non ha tutte queste qualità naturali, non è dotato come un Vezenkov, ma riesce a stare in campo ed è determinante con attacco, difesa, mentalità, fa sempre il suo lavoro. Questi sono i giocatori che mi piacciono di più, quelli che a prescindere da quanto talento abbiano si impongono con la loro determinazione".

Sembra anche avere i piedi ben piantati a terra: "All’inizio ricevere attenzione mi ha fatto piacere, ma non devo stare ad ascoltare troppo quello che si dice e pensare al mio percorso, restare concentrato, e fare quello che ho sempre fatto".

Sarebbe un’addizione importante proprio come quella di Luca Severini che entro domani dovrà decidere se uscire dall’ultimo anno di contratto con Tortona. La Pallacanestro Reggiana ha formulato già da giorni la propria offerta e conta di poter chiudere al più presto anche perché dovrà iniziare prima del solito la preparazione estiva.

Ad imporlo c’è il turno preliminare di ‘Basketball Champions League’ che si disputerà dal 23 al 28 settembre. Si tratta di un impegno da non sbagliare.