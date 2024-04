Gardenia, rivoluzione viabilità: "Quanti errori in una volta sola"

"La metto giù così, con una battuta: di errori io ne ho visti fare tanti, ma qui si sono proprio messi di impegno per farli tutti in una volta sola". Luca Fucili, residente, sintetizza così il suo punto di vista sulla rivoluzione della viabilità che sta colpendo via Bolognesi in questi giorni: dalla scorsa settimana superate le scuole non è più possibile svoltare a sinistra in via Filzi per tornare verso la circonvallazione ed è invece obbligatorio proseguire a destra, superare il passaggio a livello e immettersi su via Brigata Reggio. Là dove si trovava un incrocio ora ci sono due curve obbligate, entrambe delimitate in un senso e nell’altro da paletti. Immediatamente residenti, commercianti e guidatori hanno iniziato a lamentarsi e basta stare pochi minuti alla fine di via Bolognesi per vedere in chi passa facce sorprese e musi lunghi. Ma non è finita qui: proprio ieri mattina è stata impressa sulla superficie stradale la segnaletica orizzontale che decreta ufficialmente il doppio senso di marcia. In tutto il tratto compreso fra il cancello dell’istituto Fermi e viale Regina Elena si potrà dirigersi anche verso quest’ultimo, in modo da evitare il passaggio a livello e non creare ingorghi. Questo cambiamento però ha un costo: "Come si fa, in una via con 35 parcheggi, a toglierne 20? – dice Andrea Prandi di ‘Qui Energia Srl’ – Chi vive o lavora qui può essere felice secondo voi? Hanno già ucciso il centro, in questo quartiere che si potrebbe rivitalizzare si rischia di fare lo stesso. Chi viene qui se non ci sono posti auto? E poi con le scuole e gli asili sarà un disastro, passeranno tantissime persone e per non dover svoltare a destra finirà che molti faranno svolta a U in mezzo alla strada, anche davanti al cancello della scuola".

Michele Diletto, parrucchiere titolare di ‘Gem’, sottolinea come siano state sbagliate le modalità della scelta: "Qualche mese fa è stata fatta una riunione al circolo Gardenia, io ho cercato di dirlo a più persone possibili ma forse la gente ha sottovalutato un po’ quello di cui si parlava e comunque non siamo stati ascoltati, non c’è stata tanta democrazia. Più di metà dei parcheggi spariranno e noi commercianti ne risentiremo, con l’obbligo di svolta giusto venerdì un camion si è incastrato ed è dovuta venire una volante. Il doppio senso che inizia a metà via solo per i residenti poi è la cosa più curiosa di tutte". Luca Fucili è indignato: "Vorrei quasi mettermi di traverso e fermarli, non penso affatto che sia una cosa giusta. Mi è giunta voce che il divieto di svolta a sinistra sia stato chiesto da un comitato di via Filzi, ma io abito qui da 20 anni e di incidenti non se ne sono mai visti lì, in più questo complica la vita anche di aziende che sono qui da anni e sono importanti per tutta la città".