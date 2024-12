Gare di velocità in auto in pieno centro storico: "Già segnalate più volte"

Ancora presunti casi di "garini" in auto in centro a Novellara. Sono stati segnalati l’altra sera tra l’incrocio davanti alla stazione ferroviaria e la piazza centrale della cittadina, in un tratto rettilineo di strada, già in passato teatro di simili situazioni, in un caso pure con una sbandata, incidente ed evidenti danni. Sul nuovo caso segnalato da alcuni cittadini, interviene il capogruppo di opposizione in consiglio comunale, Alessandro Cagossi: "Già a maggio era capitato uno schianto notturno su quella strada. Senza dimenticare le segnalazioni già fatte e rifatte sulle strade più grandi (la Provinciale, la tangenziale…). Ma a Novellara deve prevalere la percezione di un paese dove va tutto bene…".

In quella zona risultano essere attive telecamere di videosorveglianza, che potrebbero essere utili per individuare le auto coinvolte e i relativi conducenti. Nei mesi scorsi segnalazioni di corse tra auto, con possibili "garini" erano stati segnalati anche nella zona industriale Motta, nei pressi della Provinciale fra Novellara e Bagnolo, su cui erano stati avviati accertamenti da parte delle forze dell’ordine.