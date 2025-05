Gare di velocità tra moto durante la notte: "Qui ci scappa l’incidente"

Garini in velocità con moto, in tarda serata, nella zona di San Tomaso della Fossa, a Nord di Bagnolo in Piano. La segnalazione arriva da alcuni residenti nella frazione bagnolese, dove anche nei giorni scorsi sono stati notati movimenti sospetti con rumori inequivocabili, riconducibili a diversi veicoli a due ruote, con motori molto rumorosi, apparentemente truccati per aumentare le prestazioni in velocità in presunte gare su strade che presentano ampi rettilinei e poco traffico al di fuori delle ore di punta. Il rombo dei motori è stato udito in modo chiaro in piena notte, anche dopo le 24, con alcuni cittadini che hanno lamentato non solo il possibile rischio di incidenti, ma anche il fastidio e il disagio dovuto proprio al rumore che non consente un adeguato riposo.

"Di queste situazione ne avevamo vissute anche in passato – spiegano alcuni residenti – ma da alcune sere questi episodi si ripetono con una durata e un rumore che mai avevamo registrato prima. È un disagio enorme. E siamo pure preoccupati per possibili incidenti, che potrebbero coinvolgere anche persone che vivono in questi quartieri e che non c’entrano nulla con questi garini". C’è inoltre chi segnala che, oltre che a San Tomaso della Fossa, presunte competizioni con moto o auto sportive si sarebbero svolte di recente anche nella zona industriale del paese, oltre che in località Valle Fiorita, sempre a Bagnolo.