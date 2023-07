Gare europee e fondi Pnrr, come sfruttarli

Gare d’appalto europee e Pnrr rappresentano due grandi opportunità per lo sviluppo imprenditoriale; ogni anno, infatti, 670 miliardi di euro vengono assegnati per lavori legati ad appalti pubblici europei, e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si legano spinte competitive possibili soprattutto su transizione energetica e digitale, investimenti e crescita delle competenze.

Proprio per questo, la Camera di Commercio di Reggio Emilia lancia un nuovo progetto finalizzato a facilitare l’accesso delle imprese reggiane alle gare d’appalto ed ai fondi del PNRR.

Il progetto - al quale le imprese possono aderire fino al prossimo 21 luglio - sarà suddiviso in quattro diverse fasi che includono webinar informativi, seminari in presenza, incontri one-to-one e assessment per verificare il livello di prontezza e reattività delle imprese, unitamente a laboratori pratici per sperimentare metodi e strumenti operativi al fine di partecipare alle gare d’appalto.

All’iniziativa della Camera di Commercio possono iscriversi le imprese reggiane, le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tutte le attività previste dal progetto sono gratuite e non prevedono costi a carico dei partecipanti.