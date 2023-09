Garrone star al cinema Olimpia Quanti eventi al Mauriziano

Spettacolo teatrale de “La compagnia dei geniattori” di Guastalla, che oggi alle 18 presentano ’Casa Addams’ all’azienda agricola Biofan a Pieve di Gualtieri nell’ambito della festa “Mai dire mais” dalle 16 in poi in via Zappello 3, per tutta la famiglia.

Spettacolo per bimbi dai 3 ai 12 anni. Biglietto a 10 euro compreso di merenda. Info: 370.3660846.

Per Estate Popolare c’è ’Long Playing’, il piccolo festival di musiche da banda e film sotto le stelle di Arci Reggio Emilia. Alle 21 nel cortile di via Piccinini 5 verrà proiettato un classico del musical, ’La febbre del sabato sera’.

So chiude anche la tre giorni dedicata a Ezio Bosso. Alle 11 Francesco Di Rosa, assieme al quartetto d’archi Buxus String Quartet, in un concerto mattutino in mezzo alla natura, farà ascoltare al pubblico ’The Cathedral in the Desert’. Il concerto si svolgerà nella golena di Gualtieri al Pioppeto Guarienti.

Alle 17.30 al Teatro Sociale il Quartetto d’archi di Torino eseguirà il concerto dal titolo Intimate Letter. Questo secondo concerto del Quartetto d’archi di Torino è un omaggio a Ezio Bosso, nel ricordo della storia che ha accomunato il compositore e il suo quartetto di riferimento durante i primissimi anni del suo percorso artistico.

Alle 21 in Piazza Bentivoglio si terrà il concerto conclusivo del festival intitolato ’Nature and Seasons’.

Info: www.buxusconsortfestival.it.

Al cinema Olimpia stasera (ore 20,30) il film ‘Io Capitano’ del regista Matteo Garrone, che sarà presente in sala insieme ai protagonisti Seydou Sarr, Moustapha Fall e Amath Diallo

Al Parco del Popolo – giardini pubblici - prosegue Dinamico Festival: spettacoli sotto tenda e in arena a pagamento, concerti, laboratori, animazioni, giochi antichi e spettacoli all’aperto.

Il programma su www.dinamicofestival.it

Per Restate, a Villa Levi alle 16, Sounday: relax, musica, food e bar con visite guidate alla villa

All’Orologio, alle 21, concorso internazionale per batteristi.

Al restaurato Mauriziano dalle 10 alle 18 si terrà ‘Orlando senza barriere’, con spettacoli, attività per bambini e passeggiate a cura dell’Asineria ‘Asini di Reggio Emilia’.

Alle 17 e di nuovo alle 18 si replicherà ‘Mirabili Stanze’. La villa sarà visitabile dalle 15 alle 19.

Oggi si chiude la ’Giareda’, la festa in onore della Beata Vergine della Ghiara.