Garten propone il cinema all’aperto

Il festival gARTen, a Villa Rovere di via San Martino a Correggio, stasera alle 21 prevede il cinema all’aperto, cominciando con "Evelyne tra le nuvole" di Anna Di Francisca, una commedia sofisticata e dai toni green, fresca come la brezza dell’Appennino reggiano, dove è è stata girata. Il secondo titolo in cartellone, mercoledì 14 giugno, è "Parlate a bassa voce", film documentario di Esmeralda Calabria, in cui il violoncellista Redi Hasa diventa la guida di un viaggio tra generazioni.

Il 21 giugno sullo schermo di Villa Rovere arriva "Billy" di Emilia Mazzacurati, che narra la storia di una famiglia a ruoli inversi con un cast irresistibile composto da Matteo Oscar Giuggioli, Alessandro Gasmann, Carla Signoris e Giuseppe Battiston. La rassegna gARTen è un progetto di eventi a cielo aperto con iniziative fino al 25 giugno.