Gas aperto, palla ai pm Rischio reato ’strage’

Si attendono le relazioni di vigili del fuoco e carabinieri per poter avviare possibili procedimenti giudiziari nei confronti del 39enne che da tempo sta provocando situazioni di ansia e pericolo a un intero quartiere, quello di via Di Vittorio a Gualtieri. Pur continuando a collezionare denunce su denunce, finora l’uomo è riuscito a evitare provvedimenti cautelari. L’episodio di venerdì sera, con bombole aperte in cantina con il rischio di provocare un esplosione col gas, ha fatto superare il "limite della sopportazione" tra i residenti. E così, dopo l’assemblea in municipio di sabato col sindaco, si stanno cercando soluzioni che possano riportare nel quartiere quella serenità e tranquillità di cui i residenti hanno il sacrosanto diritto. Lo stesso primo cittadino è già incappato in qualche situazione di tensione proprio con quell’uomo. Ora si attendono le relazioni di vigili del fuoco e carabinieri, dopo l’episodio delle bombole di gas, per poter indicare alla magistratura la reale portata del problema. E, dunque, intervenire di conseguenza, ipotizzando anche provvedimenti cautelari, che possano arrivare anche all’ipotesi del "codice rosso". "Dopotutto – dicono alcuni residenti – ci sentiamo oggetto di violenza domestica, non potendo stare tranquilli a casa". Già venerdì scorso i carabinieri hanno aggiunto altre denunce a carico del 39enne: per minaccia a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza alcolica. E ora potrebbe scattare l’ipotesi di reato di "strage".

a.le.