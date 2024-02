Gas, bollette e conguagli record: "È una giungla, serve stare attenti"

di Francesca Chilloni

Conguagli record sopra al migliaio di euro anche per piccoli alloggi. Fatture del gas fuori scala con importi vicini alle 4 cifre. Il caro-bollette continua a vessare i cittadini: il mercato ormai liberalizzato registra ancora un costo molto elevato della materia prima rispetto ai valori precedenti alla guerra in Ucraina, anche se non si vedono più i picchi di fine 2022.

"C’è qualcuno che ha ricevuto una bolletta del gas da Iren con un costo al smc (standard metro cubo, ndr) di 2 euro e che sarebbe disposto a fare con me una class action?", chiede un reggiano su Facebook, ricevendo una valanga di risposte: alcune rassegnate, altre di indignata solidarietà.

E anche Federconsumatori Reggio è subissata di richieste: "Abbiamo l’agenda piena di appuntamenti fino ad aprile – spiega il presidente Rino Soragni –. Il comportamento delle compagnie è generalizzato, anche se da Iren (per la sua componente societaria pubblica) si pretenderebbe maggior trasparenza e disponibilità. Il Governo, primo in Europa, ha liberalizzato il mercato senza fare informazione capillare. Con la fine della Tutela, il più delle volte i clienti si sono ritrovati a scoprire alla prima bolletta di avere contratti differenti attivati sulla base del silenzio-assenso. È un problema che abbiamo posto a livello nazionale, alla base del quale c’è una non comunicazione formale tramite una raccomandata e solleciti da parte della compagnia in caso di non risposta. Sono arrivate mail o lettere ordinarie, che magari l’utente non ha preso in debita considerazione; in alcuni casi, messaggi dalle app. Dal primo luglio accadrà anche per l’energia elettrica. È necessario introdurre una formalizzazione della modifica contrattuale, affinché i clienti ricordino la data di scadenza del contratto e agiscano di conseguenza. Abbiamo anche chiesto di eliminare il porta-a-porta e il telemarketing".

E se arriva il conguaglio monstre? Bisogna pagare ma si può rateizzare, magari con la consulenza di chi tutela i consumatori. Oggi il gas costa 0,36-0,4/smc: "Abbiamo visto clienti inconsapevoli, con contratti anche di 8 euro/smc. La compagnia tace, e guadagna. Ci si deve abituare a muoversi in questa giungla. Abbiamo 800 compagnie, quando in Germania sono 60, in Francia 40 e 15 in Inghilterra… Consigliamo perciò di rivolgersi ai nostri sportelli o di consultare online l’unico comparatore oggettivo: il Portale Offerte di Arera".

E andare per vie legali? Soragni è chiaro: "Le class action in Italia sono giuridicamente quasi impossibili da impostare. Però le fatture si possono contestare, e abbiamo una valanga di richieste: se ad esempio l’azienda, che conosce l’andamento del mercato del gas, ha attivato un contratto molto oneroso pur sapendo che i prezzi in calo c’è il margine per procedere. Ci sono cause pilota a livello nazionale: consigliamo di fare il reclamo, in modo tale che si ponga la base di future azioni se le cause ci daranno ragione o se verrà introdotto un veicolo normativo differente".

Ma per la luce a Reggio si potrà sfruttare il sistema per avere vantaggi: "Fino a luglio si può entrare nel mercato di tutela. Automaticamente si passerà ad Enel, che per vincere la gara nazionale ha abbassato tantissimo i costi fino 2027. Lo consigliamo, solo il 30% dei reggiani è attualmente nel tutelato".