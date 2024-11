Gastronomia e mercatini. Tutto pronto per la festa del Cicciolo d’Oro

C’è come sempre molta attesa a Campagnola per la venticinquesima edizione del Cicciolo d’Oro, la festa in programma domenica 1 dicembre nel centro del paese con un centinaio di norcini a sfidarsi, con paioli a legna, per conquistare il primo posto attribuito per il cicciolo migliore realizzato in modo artigianale. Mercatini, bancarelle, intrattenimento, stand enogastronomici, musica sono gli ingredienti del Cicciolo d’Oro, che prevede stand in piazza Roma con la zona del mercato, oltre che in altre zone del centro storico per le attività di intrattenimento. Confermati anche i ciccioli da record, con la cottura di due forme dal peso totale di 180 chili, che verranno distribuite ancora fumanti in assaggi gratuiti a tutti i presenti domenica pomeriggio.

I volontari del Cicciolo d’Oro sono già all’opera per allestire i vari stand, dopo aver partecipato a tante feste e fiere durante l’anno, in giro per il territorio, per promuovere il loro prodotto tipico locale. Risale al 2000 la prima edizione di questo evento, nato per valorizzare un prodotto tradizionale molto apprezzato. Restano attivi i vari stand gastronomici.