Gastronomia, musica e tanta beneficenza. Montecavolo fa festa con lo ’scarpasoun’

Tutto pronto per la Sagra dal Scarpasoun, che taglia trionfante il traguardo del decennale in un’edizione ancora più golosa. Domani e domenica le tre piazze e le vie di Montecavolo saranno animate da numerose iniziative dedicate all’eccellenza culinaria reggiana (se ne potranno gustare 7 varianti) in un mix di festa, divertimento e beneficenza. Grazie all’impegno della famiglia Benassi ("Nonna Lea" e "Nonno Pepi"), la manifestazione si conferma un faro di solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto al reparto di Nefrologia e Dialisi del S. Maria Nuova e a sostegno di associazioni locali come Auser, Proloco e Croce Rossa. Il programma è ricco: domani si inizia alle 19,30 con il djset PicNic Elettronico per proseguire alle 21 con l’inaugurazione alla presenza della dottoressa Mariacristina Gregorini, direttore della Nefrologia. Seguirà il concerto degli Sticky Fingers, cover band dei Rolling Stones. Domenica si inizia con la Magnalonga, facile camminata Uisp di 11 km contrassegnata da pit-stop enogastronomici (prenotazioni: 0522.267213 oppure 0522.880133).

Alle 10,30 i più piccoli potranno divertirsi con il laboratorio "Mini Erbachef". Il pomeriggio sarà animato dalla pantagruelica gara "Chi mangia più erbazzone"; a sera, il concerto tributo a Jovanotti.

f.c.