Gatta, ponte sul Secchia a senso unico alternato

Finanziamento da due milioni di euro per la messa in sicurezza del ponte di Gatta. Stamattina alle 8.30 e fino al 22 dicembre, sul ponte Secchia della Sp 9 in località Gatta, fra Castelnovo Monti e Villa Minozzo, si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo. Il provvedimento è necessario per la sostituzione e messa in sicurezza degli apparecchi di appoggio che collegano i pilastri alle travi portanti. La Provincia assicura che il transito in entrambi i sensi sarà ripristinato prima delle festività. La sostituzione degli apparecchi di appoggio rientra nell’intervento di messa in sicurezza del ponte avviato a maggio. L’importo dei lavori, appaltati alla Mavi srl di Roma, è di 2 milioni di euro, interamente finanziati dal Ministero. Nell’agosto del 2021 vennero riportate sulle pagine del ‘Carlino’ alcune immagini che denunciavano lo stato di degrado del ponte in prossimità dell’area industriale di Fora di Cavola. Immagini realizzate con drone dagli youtuber ‘Maty Eric’, una coppia di giovani che, nei momenti liberi, riprendevano e segnalavano queste situazioni a fin di bene.

s. b.