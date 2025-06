Gatta vince 3-2 contro Borzanese nei Giovanissimi: doppietta di Elia Ferrari

GATTA

0

BORZANESE

0

GATTA: Chiriac, Spigoni, A.Favali, Lombardo, Capanni, Biagioni, Saccà, F.Favali, Grasso, Pampaloni (41’st Caselli), Toni (18’st Bertucci). A disp.: Baroni, Zini, Muzhaqi, Reggioni, Bedeschi, Zannoni. All.: Bianchi

BORZANESE: Marchi, S.Ametta, Mercati, Carta, Brunetti, Maffezzoli, Tahiri (11’st Bertolani), Fortunati, D’Este, G.Ametta (32’st Margini), F.Ametta (21’st Spallanzani). A disp.: Vezzosi, Paolini, Poli. All.: Bonini

Arbitro: D.Colloca (Nese e Sechi)

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti Pampaloni, Tahiri, Bertolani. Angoli: 6-1. Recuperi: 2’ e 4’. Cooling break per il caldo a metà di ognuno dei due tempi. Nei Giovanissimi seconda vittoria consecutiva per il Gatta che batte la Borzanese (all’esordio) per 3-2. Reti di Elia Ferrari (due) e Zanti (eurogol da fuori). Per gli ospiti Adabbo e Cretu.

Dopo il riposo nel primo turno è arrivato in quel di Gatta l’esordio della Borzanese: partita abbastanza noiosa, dove nel complesso ha fatto meglio il Gatta anche se senza calciare in porta. L’unico vero tiro nello specchio arriva a metà primo tempo con un colpo di testa del puntero D’Este ben neutralizzato da Chiriac. Tanti lanci lunghi, qualche spunto in rapidità di Toni sulla corsia di sinistra, ma senza davvero incidere. Il bomber del Gatta Grasso, appena confermato in Eccellenza dal Nibbiano e Valtidone, ha avuto diverse palle che poteva gestire forse meglio, con anche un paio di tiri murati che potevano essere pericolosi. Manovra di Borzano un po’ lenta, anche se la squadra trainata dai tre fratelli Ametta (tra cui anche Francesco, il prete goleador) ha sempre una qualità che può fare male. Tanti tiri "in curva" da ambo le parti, poco spettacolo. Al minuto 86 Andrea Favali sfiora l’incrocio da lontano: brivido. Stessa identica cosa al minuto 89 per l’esperto Spallanzani della Borzanese: tiro che esce di un soffio in zona incrocio, ma anche stavolta niente da fare.

Esordio con un punto per la squadra di Lauro Bonini, e primo punto del Gatta che ancora non ha segnato in questa edizione. Diversa musica nei Giovanissimi: 6 punti in due gare per il Gatta che vince 3-2 con due reti di Elia Ferrari (primo dopo uno scatto in profondità, secondo tiro da fuori deviato) e un eurogol dai 20 metri di Zanti sotto la traversa. Per la Borzanese esordio con sconfitta: primo gol tap-in (Adabbo) e secondo una punizione a fil di palo di Cretu.

Giuseppe Marotta