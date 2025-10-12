Gattatico, casolare distrutto da incendio

Gattatico (Reggio Emilia), 12 ottobre 2025 – Intervento massiccio dei vigili del fuoco reggiani, con rinforzi anche da Parma, per domare nella notte l’incendio divampato in un casolare apparentemente abbandonato, ma in cui forse aveva trovato riparo alcuni cittadini senza fissa dimora. E’ accaduto in via don Minzoni, a Gattatico, dopo nella tarda serata di ieri è scattato l’allarme alla vista delle fiamme che uscivano in particolare dal piano superiore e dal tetto, con la copertura che è poi crollata proprio per l’effetto del fuoco. Le squadre del 115 sono arrivate da Reggio, Sant’Ilario, Parma, Luzzara, operando per tutta la notte, concludendo l'intervento solo in mattinata. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. E’ rimasta a lungo in via don Minzoni anche un’ambulanza, in quanto non si poteva escludere la presenza di persone all’interno del casolare. Alla fine non si registrano conseguenze alle persone, ma i danni all’edificio sono effettivamente ingenti, con il fuoco che ha distrutto praticamente tutta la parte interna e la copertura del casolare.