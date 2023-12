Gattatico, in carcere per violenza sessuale su minorenne

Gattatico (Reggio Emilia), 26 dicembre 2023 – Andato prendere i nipoti nell’abitazione dei vicini dove si erano recati per giocare con i loro figli, avrebbe approfittato per compiere atti sessuali sulla figlia minorenne dei vicini. L’uomo avrebbe palpato il seno della ragazzina, di meno di 14 anni. Fatti avvenuti nell’ottobre del 2014, scoperti grazie alla rivelazione della vittima fatta ai genitori, i quali hanno segnalato la vicenda ai carabinieri di Gattatico. Un sessantenne residente nel Reggiano era stato sottoposto a processo, con la Corte d’appello che lo scorso aprile ha condannato l’imputato a due anni di reclusione applicando le pene accessorie dell’interdizione perpetua dall’esercizio di tutela e curatela e l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. La sentenza è quindi divenuta esecutiva nei giorni scorsi, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dal condannato. L’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Reggio ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato trasmesso ai carabinieri della stazione di Gattatico, i quali hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione per essere trasferito in carcere a espiare la pena detentiva.