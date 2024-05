Gattatico, incontro stasera: le sfide del sistema sanitario

"Il sistema sanitario nazionale: la storia, le sfide, la sostenibilità", è il titolo dell’incontro di stasera alle 21, nella sala polivalente del centro culturale Giovanelli di Praticelli. Fausto Nicolini, ex direttore generale dell’Ausl di Reggio, ne discuterà con il dottor Fabio Punghellini, medico di famiglia in pensione e candidato per la lista ’Progetto Gattatico’. Tra i temi che saranno affrontati, come si è evoluto negli anni il Ssn, quale direzione sta prendendo, e come sia possibile "difendere quello che, insieme alla scuola, è percepito dalla cittadinanza come il servizio più importante tra quelli erogati dallo Stato". Il tutto alla luce anche degli importanti cambiamenti che stanno interessando anche la provincia reggiana e la stessa Val d’Enza, dove il pronto soccorso dell’ospedale Franchini di Montecchio, adesso chiuso la notte, verrà affiancato dal Cau.

f. c.