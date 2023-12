Gattatico, l’albero di Natale addobbato da bimbi e carabinieri

I bambini della scuola elementare in caserma a Gattatico per aiutare i carabinieri a fare l’albero. È stata una giornata davvero emozionante per una cinquantina di alunni delle prime classi di Praticello e Taneto che hanno potuto incontrare i militari che li proteggono, visitare la struttura in cui lavorano, fare domande sulla professione del carabiniere ma anche condividere con ore festose.

Ad accogliere i piccoli, il luogotenente Danilo Bianchi, che ha illustrato loro il significato legalità e anche il valore del rispetto delle regole, che consentono a tutti di esercitare i propri diritti e la propria libertà nel rispetto della libertà altrui. Di certo un bel regalo di Natale: un dono valoriale che li accompagnerà tutta la vita.

L’iniziativa rientra nel progetto, condiviso con la dirigenza scolastica e con le insegnanti, che a Gattatico ha visto i bambini – complessivamente un centinaio – confrontarsi con i "loro" carabinieri anche sulle problematiche giovanili più ricorrenti: il bullismo, l’educazione stradale, gli atti di vandalismo e di mancato rispetto dei beni altrui. Altri bambini ed adulti sono stati invece coinvolti, a Cerezzola di Canossa, in un’iniziativa più tradizionale e religiosa: l’allestimento del presepe a grandezza naturale, da vivere, esplorare e scoprire lungo la via maestra del borgo medievale, da oggi fino a fine gennaio.

f. c.