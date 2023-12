Gattatico, l'albero di Natale in caserma addobbato dai bambini

Gattatico (Reggio Emilia), 7 dicembre 2023 – Bambini in caserma per fare l’albero di Natale. Accade a Gattatico, dove gli alunni delle prime classi elementari del paese si sono recati alla sede dei carabinieri per una “lezione” di legalità, osservando parte del lavoro quotidiano dei militari dell’Arma. E ne hanno approfittato per addobbare l’albero di Natale, che era in corso nella caserma ad opera del luogotenente Danilo Bianchi e dei suoi collaboratori. La caserma si è quindi trasformata in una vera e propria aula didattica con il luogotenente Bianchi che ha parlato delle problematiche giovanili più ricorrenti, come bullismo, educazione stradale, atti di vandalismo. L’occasione è stata anche quella per far visitare la caserma e le autovetture dei carabinieri. L’iniziativa ha avuto un duplice scopo: avvicinare i bambini all’Arma dei carabinieri, farne capire l’importanza, e dare agli alunni un approccio alla cultura della legalità e del rispetto delle regole, che consentono a tutti di esercitare i propri diritti e la propria libertà nel rispetto della libertà altrui.