Gattatico, lite tra vicini con colpi di pistola (a salve)

Gattatico (Reggio Emilia), 10 giugno 2025 – Ci sarebbero forse rancori che durano da tempo, dovuti ad un cattivo rapporto di vicinato, dietro la lite culminata con l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco, per fortuna con una pistola a salve. Protagonisti dell’episodio, avvenuto lo scorso 7 giugno, un uomo di 36 anni e una donna 37enne, a Gattatico. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Nel corso dell’immediata perquisizione personale e domiciliare, il 36enne, ha consegnato spontaneamente una pistola a salve di libera vendita, marca Bruni, modello 92, calibro 8 mm, insieme a 18 cartucce a salve dello stesso calibro, di cui due dei proiettili rinvenuti sotto la finestra dell’abitazione del 36enne. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata. La donna ha raccontato ai carabinieri di un diverbio per motivi di vicinato, da cui è scaturita la reazione con i colpi di pistola a salve. Formalizzata la querela, si è proceduto con le indagini e la denuncia.