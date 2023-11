Gattatico, rissa in paese per un debito di 15 euro

Gattatico (Reggio Emilia), 4 novembre 2023 – Una mancata restituzione della somma di 15 euro, dovuta a un amico del genero, sarebbe alla base della rissa verificatasi la scorsa estate, facendo finire il debitore, un uomo di 49 anni residente a Reggio, in ospedale, per medicare traumi guaribili in quasi due settimane, dopo essere stato colpito con calci e pugni dagli aggressori, tra i quali il genero. Sono stati i carabinieri di Gattatico, incaricati delle indagini, a inoltrare sette persone: il 49enne debitore, il genero 32enne, l’amico creditore di 29 anni, altri due uomini di 41 e 46 anni e due donne di 49 e 34 anni, residenti a Gattatico dove il 23 luglio si era verificata la rissa. Sul posto i carabinieri avevano identificato un 49enne, dolorante, il quale prima di essere condotto in ospedale riferiva che era stato aggredito dal genero accompagnato da altre persone per un debito non onorato di 15 euro che l’uomo avrebbe dovuto corrispondere all’amico del genero. Ad avere la peggio era stato il 49enne. Con le indagini proseguite fra testimonianze e riconoscimenti fotografici, fino alla denuncia per i sette coinvolti che è stata inoltrata alla Procura della Repubblica reggiana.