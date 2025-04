Gattatico, schianto fra auto in via Zappellazzo

Gattatico (Reggio Emilia), 4 aprile 2025 - Soccorsi in azione in mattinata in via Zappellazzo a Gattatico, all’incrocio con via Garibaldi, dove si sono scontrate due autovetture, poi finite a ridosso del fossato laterale. E’ accaduto poco dopo le otto. Sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza e autoinfermieristica per le prime cure. Uno dei conducenti, che viaggiava su una Fiat Panda, è rimasto ferito e portato in ospedale, ma le sue condizioni non risultano essere gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere le vetture in sicurezza. E’ rimasto fisicamente illeso il conducente dell’altra vettura, un Caddy, coinvolta nello schianto. Sono intervenuti i carabinieri per eseguire gli accertamenti tecnici e per dirigere il traffico, rallentato durante la fase dei soccorsi. Via Zappellazzo è già stata più volte teatro di incidenti, talvolta anche gravi, lungo una arteria viaria che collega diversi Comuni di quella tra la Bassa e la Val d'Enza.