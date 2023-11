Gattatico, soccorso dai carabinieri dopo malore al volante

Gattatico (Reggio Emilia), 24 novembre 2023 - Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso a un uomo cinquantenne residente nel Bolognese si essere prontamente soccorso dopo essere rimasto preda di un malore, forse in preda a un coma ipoglicemico. E’ accaduto nella prima serata, verso le 19 a Gattatico. Tra via fratelli Cervi e via Leonardo da Vinci, la pattuglia dell’Arma della caserma del paese ha notato un fuoristrada che, a bassa velocità, impegnava la corsia opposta di marcia nonostante arrivassero altre autovetture. I militari, intuito che il conducente fosse in preda a problemi di salute in quanto accasciato sul volante, sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza il traffico, per poi bloccare il veicolo. Il conducente era in stato confusionale, tanto da non riuscire a fornire immediatamente le proprie generalità: riferiva solamente di sentirsi poco bene. Immediatamente è stata allertata la centrale operativa dl 118. I carabinieri hanno cercato di tenere sveglio l’uomo, evitando che potesse perdere i sensi. Sono state notate zollette di zucchero in auto. E questo ha fatto pensare alla possibile crisi ipoglicemica. All’uomo è stata somministrata una zolletta di zucchero, mentre sul posto arrivavano ambulanza e personale sanitario. Dopo le prime cure il cinquantenne bolognese è stato trasportato in ospedale, in condizioni di media gravità. L’intervento dei carabinieri potrebbe aver evitato guai peggiori dal punto di vista sanitario.