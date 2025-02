Gattatico, studenti a lezioni di legalità dai carabinieri

Gattatico (Reggio Emilia), 1 febbraio 2025 – Ormai da oltre due mesi i carabinieri di Gattatico svolgono lezioni di legalità nelle scuole del paese, nell’ambito di un progetto dell’Arma. Il comandante della caserma, Danilo Bianchi, ha concluso i vari incontri l’altra mattina alle scuole elementari, con gli alunni di Praticello. Tra i temi affrontati anche il rispetto delle regole, in ogni luogo, da casa a scuola come al parco con gli amici. Sono stati dati consigli su come muoversi nella società moderna prestando attenzione ai social e a internet. Il luogotenente Bianchi, con un linguaggio adatto ai bambini, ha parlato loro delle problematiche giovanili più ricorrenti: bullismo, educazione stradale, atti di vandalismo. Si è parlato con i bambini del corretto comportamento da tenere quando si è per strada, a piedi, in bici o in monopattino, dell’importanza dall'allacciare la cintura in auto. Sono stati spiegati i segnali stradali e il loro significato. La lezione si è poi spostata nel parcheggio della caserma dei Carabinieri dove i bambini si sono cimentati in un percorso organizzato ad hoc dai militari in modo da poter capire al meglio cosa può accadere se ad esempio non si presta attenzione nell’attraversare la strada: guardare sempre prima di attraversare soprattutto quando si gioca e la palla finisce in strada e si corre per riprenderla.