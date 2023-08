Gattatico, una commedia tutta da ridere

Stasera alle 21,30 in piazza Cervi a Praticello di Gattatico va in scena la commedia dialettale con la compagnia "InDù & Friends" in "A togh al treno e ciao!", con Lauro Comastri ed Elena Tirabassi.

Uno spettacolo brillante, di recente produzione, tra il cabaret dialettale e in italiano, gag, canzoni, sketch, fondendo il teatro comico e la musica dal vivo.

E alla festa del Pd, al parco Secchia a Villalunga di Casalgrande, stasera si balla con l’orchestra di Michele Raineri, in piazza della festa c’è il live di Monica Guidetti, alla Riserva rossa il dance party "I Love Formentera".